Actualidade

O ciclo Lazy Sessions, que começou no Porto, decorre este ano pela primeira vez em Braga, com três noites de concertos no Parque de Guadalupe, a primeira no sábado, com Fere e Dead Men Talking.

As sessões, de entrada gratuita, têm, cada uma, um curador musical, com o próximo sábado a cargo de Adolfo Luxúria Canibal, a sessão de 23 de junho, com Branko e, a de 30 de junho, a última, pela mão de Manel Cruz.

O evento, que tem como objetivo "promover os novos nomes do panorama musical português" - reforça a organização em comunicado -, muda-se para Braga depois de vários anos no portuense Jardim das Virtudes, com a primeira edição no Parque de Guadalupe, junto à Capela, a arrancar com as 'apostas' de Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão Morta.