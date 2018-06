Actualidade

O português Cláudio Braga foi hoje apresentado como novo treinador do Marítimo, assinando um contrato de duas temporadas pelo clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Sinto-me honrado de ter esta oportunidade e espero não desiludir. A partir de agora, vou começar a trabalhar e, dentro desse trabalho, tentar rentabilizar tudo o que é bom neste clube, com vitórias, querer ganhar, que é um compromisso bem claro", afirmou aos jornalistas, no complexo desportivo do Marítimo, em Santo António, ao lado do presidente Carlos Pereira, do diretor desportivo Briguel e de um dos seus novos adjuntos Luís Olim.

Aos 43 anos, Cláudio Braga estreia-se como treinador principal na I Liga portuguesa, tendo orientado o Santa Clara na temporada 2014/15, além de ter sido adjunto de Carlos Azenha no Vitória de Setúbal em 2009/10.