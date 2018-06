Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido advertiu hoje os britânicos para evitarem viajar para as áreas de Palma, Mocímboa da Praia e Macomia, no norte de Moçambique, devido a um aumento de ataques por "grupos ligados ao extremismo islâmico".

A atualização no seu portal de conselhos aos viajantes, o ministério refere a notícia da morte de cerca de 12 pessoas entre 29 e 31 de maio, seguido por mais sete mortes em 5 de junho de 2018 na província de Cabo Delgado, somando-se aos confrontos da polícia na cidade de Mocímboa com grupos armados entre 05 e 06 de outubro do ano passado.

"Há relatos de uma maior presença de forças de segurança na região, incluindo cortes de estradas", lê-se na página de Internet, que aconselha os britânicos a consultarem a imprensa local e as redes sociais, bem como a seguir as orientações das autoridades locais.