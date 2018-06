Actualidade

O Tribunal de Portimão adiou hoje para o dia 21 deste mês a leitura do acórdão do julgamento do homem acusado de ter ordenado um ataque com ácido à ex-namorada, perto da localidade de Alvor, no concelho de Portimão.

A leitura do acórdão foi adiada devido à alteração da qualificação jurídica dos factos, tendo sido deferido o prazo para as alegações da defesa, indicou à agência Lusa fonte judicial.

A leitura do acórdão do julgamento de Cláudio Gouveia ficou marcada para dia 21 de junho, às 13:30.