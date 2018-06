EUA/Coreia do Norte

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou hoje a cimeira histórica em Singapura entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, "uma etapa importante" na desnuclearização da península coreana.

Num comunicado, Guterres apelou a todas as partes para "aproveitarem esta oportunidade histórica" e disponibilizou mais uma vez a experiência da ONU para se atingir o objetivo expresso por Trump: desmantelar o arsenal nuclear de Pyongyang.

O Presidente dos Estados Unidos disse hoje no final da cimeira estar preparado para iniciar uma nova etapa nas relações com a Coreia do Norte e que Kim Jong-un se comprometeu com a desnuclearização completa do arsenal de Pyongyang.