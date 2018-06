Actualidade

Pouco mais de metade (56%) dos 3.333 requerimentos entregues pelos trabalhadores precários do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social obteve parecer favorável da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB), anunciou hoje a presidente da CAB no parlamento.

Laurinda Conceição Pereira apresentou os dados aos deputados durante uma audição na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social pedida pelo Bloco de Esquerda.

Segundo a responsável, o Ministério de Vieira da Silva recebeu 3.333 pedidos de trabalhadores precários no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), tendo 1.858 obtido parecer favorável da CAB.