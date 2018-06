Actualidade

A empresa mineira Syrah aumentou os níveis de vigilância e contacto com as autoridades face aos ataques de grupos armados a aldeias de Cabo Delgado, anunciou hoje em comunicado.

"Como precaução, a Syrah aumentou a vigilância e a interação com as autoridades governamentais e empresas de segurança, em linha com os protocolos estabelecidos", refere a firma numa informação aos investidores hoje divulgada na Bolsa de Valores de Sydney, Austrália.

A empresa realça o facto de operar em Balama, Montepuez, numa zona da província nortenha de Moçambique onde não tem havido ataques.