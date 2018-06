Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, revelou hoje que o custo anual com o subsídio social de mobilidade, nas ligações aéreas entre os Açores e Lisboa, aumentou de 16 para 26 milhões de euros em dois anos.

"O modelo, quando foi aprovado em 2015, que tantos elogios recebeu, inclusive da parte do PSD/Açores, tinha um limite orçamental de 16 milhões de euros", recordou o chefe do executivo, acrescentando que, "neste momento, com dados relativos a 2017, o modelo atingiu os 26 milhões de euros".

Vasco Cordeiro respondia assim às críticas feitas pela bancada do PSD, na Assembleia Legislativa dos Açores, reunida na cidade da Horta, que recusa alterações ao subsídio de mobilidade, por entender que os açorianos poderão vir a ser prejudicados nas acessibilidades com o exterior.