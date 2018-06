Migrações

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, afirmou hoje que Itália não vai permitir o desembarque de navios de organizações humanitárias que socorram migrantes no Mediterrâneo e exigiu que a solidariedade seja partilhada com outros países europeus.

"Nunca negámos o princípio da solidariedade, da generosidade. Simplesmente, a partir desta semana, deixámos de o exercer sozinhos", disse Salvini à imprensa.

Questionado sobre se o Governo italiano vai impedir os navios de organizações não-governamentais (ONG) que resgatam migrantes das águas do Mediterrâneo de entrar nos portos italianos, como ocorreu esta semana com o navio Aquarius, o ministro respondeu positivamente.