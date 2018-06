Actualidade

A União de Freguesias do Carregado e Cadafais, no concelho de Alenquer, enviou hoje uma carta ao conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) a demonstrar a sua discordância contra o alegado encerramento do balcão na vila.

O presidente desta freguesia do distrito de Lisboa, José Martins (PS), disse à agência Lusa que foi hoje remetida uma carta ao conselho de administração da CGD "a protestar" contra o alegado fecho do balcão e a pedir "que seja revertida a decisão, tendo em conta o volume de negócios, de empresas e de pessoas residentes na freguesia".

Na reunião de sexta-feira da respetiva Assembleia de Freguesia, um cidadão residente na freguesia e titular de uma conta bancária "comprovou que a CGD está a enviar cartas aos titulares de contas a informar que as contas passam a ser domiciliadas noutra agência", sendo a mais próxima a de Alenquer, "o que indica que o balcão do Carregado vai fechar", explicou o autarca.