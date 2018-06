Actualidade

A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, destacou hoje a importância para o concelho do projeto de requalificação dos terrenos da antiga Lisnave, na Margueira, salientando que há muitos investidores interessados.

Em declarações à Lusa, Inês de Medeiros (PS) salientou ainda que, depois "do empenho claro do Governo" na resolução da questão da titularidade dos terrenos, está-se agora "na parte de contratar assessorias para o desenvolvimento do projeto", para depois se passar à fase da "venda dos terrenos para se começar a construir e a desenvolver aquela zona".

"Há muitas manifestações de interesse e eu tenho sido testemunha disso mesmo. Houve, há uns anos, uma avaliação, agora há uma reavaliação em curso e vai ser neste concurso, que foi lançado para assessorias e desenvolvimento de projeto, que penso que tudo isso vai ficar incluído e vai ser pensado", disse.