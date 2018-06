Actualidade

O avançado internacional mexicano Raúl Jiménez vai jogar na próxima temporada no Wolverhampton, da liga inglesa de futebol, por empréstimo do Benfica, informaram hoje os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi hoje oficializado o empréstimo do avançado Raúl Jiménez ao Wolverhampton. O acordo de cedência do jogador ao emblema recém-promovido à Premier League inglesa é válido até ao final da época 2018/19", lê-se num comunicado no site das 'águias'.

O avançado, atualmente ao serviço da seleção mexicana que vai participar no Mundial2018, na Rússia, chegou ao Benfica em 2015/16, marcando 41 golos em 120 jogos.