Actualidade

O novo recinto do Festival Marés Vivas, na antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia, tem três hectares, sendo cinco vezes maior do que o anterior, e uma paisagem que conjuga mar e rio.

Quando falta pouco mais de um mês para o festival, que decorre de 20 a 22 de julho, o diretor da PEV Entertainment, Jorge Lopes, responsável pela sua organização, contou à Lusa que o novo espaço permitiu duplicar a capacidade diária, podendo passar a acolher cerca de 40 mil pessoas.

"O atual recinto pode crescer ainda mais, há espaço para isso, mas estamos a ser comedidos e a criar o ambiente ideal para as 40 mil pessoas por dia", referiu.