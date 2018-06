Actualidade

Grupos armados que têm atacado aldeias no norte de Moçambique, provocando vários mortos, são suspeitos de ter assassinado mais três pessoas nas últimas 24 horas, disseram residentes e autoridades locais à Lusa.

Segundo as mesmas fontes, um homem foi encontrado morto com golpes de catana na manhã de hoje no meio do mato, junto à aldeia costeira de Natugo, distrito de Macomia.

A vítima deslocava-se da vila sede de distrito para a aldeia, cerca de 50 quilómetros a nordeste, onde ia encontrar-se com a família para juntos se mudarem para Macomia, disse fonte local.