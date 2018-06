Incêndios

O programa de atração de novos investimentos aos concelhos afetados pelos grandes incêndios de 2017 na região Centro registou "muitas candidaturas", com uma intenção de investimento global de mais de 500 milhões de euros, informou hoje o Governo.

"Tivemos muitas candidaturas. Temos mais de 500 milhões de euros de novo investimento candidatado para trazer novo emprego para o território", afirmou hoje o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com autarcas dos concelhos afetados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande.

Este valor diz respeito às candidaturas apresentadas para novos investimentos no Pinhal Interior, mas também em todos os outros concelhos da região Centro fustigados pelos grandes incêndios de 2017.