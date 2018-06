PM/EUA

O primeiro-ministro afirmou hoje que a principal batalha de Portugal é a criação de empregos de qualidade, sobretudo nos setores tecnológicos e da inovação, depois de a trajetória do desemprego estar a baixar para os 7,5%.

António Costa falava aos jornalistas em Silicon Valley, na Califórnia, Estados Unidos da América, no final de uma visita de cerca de uma hora à multinacional Cisco, que emprega cerca de 400 trabalhadores em Portugal.

"Se nestes dois anos e meio a prioridade de Portugal foi a descida do desemprego - estamos hoje com uma taxa que se aproxima dos 7,5% -, temos a segunda prioridade que é aumentar a qualidade do emprego. Isso passa por combatermos a precariedade, mas criarmos mais e melhor emprego", declarou António Costa.