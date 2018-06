Pedrógão Grande

Todas as primeiras habitações afetadas pelo fogo de Pedrógão Grande estão em obra ou concluídas, afirmou hoje o ministro do Planeamento, realçando que a reconstrução feita no terreno é um resultado "à altura daquilo que as populações merecem".

Segundo o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, 60% das habitações permanentes afetadas já estão reconstruídas, decorrendo obras nas restantes, sendo que os cinco casos que faltavam avançar no início deste mês já estão em execução.

Para o membro do Governo, ao fim de um ano registarem-se "mais de cerca de 150 casas reconstruídas e ter as outras 100 em obra é um resultado à altura daquilo que as populações merecem", garantindo que o executivo tudo faz para que "as coisas andem depressa".