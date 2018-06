Actualidade

Os participantes na 88.ª Feira do Livro de Lisboa depositam esperanças no feriado municipal de quarta-feira, dia do encerramento, para superar o valor de vendas registado no ano passado, disse hoje Bruno Pacheco, da organização.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Pacheco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que organiza a feira, referiu que esta edição foi "muito penalizada pelo tempo, que esteve muito irregular e muito incomum para junho".

Pacheco afirmou que, apesar das condições atmosféricas, perspetiva que "o saldo [das vendas], se não for favorável, pelo menos será neutro", relativamente ao do ano passado.