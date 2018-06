PM/EUA

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que Portugal quer apostar no desenvolvimento do 'cluster' da cibersegurança e no fornecimento dos serviços das tecnológicas norte-americanas a partir do país para mercados terceiros.

António Costa falava no final de uma visita à multinacional norte-americana Cisco, em Silicon Valley, na Califórnia, que tem em Portugal cerca de 400 trabalhadores entre os centros de Braga e Oeiras.

"A Cisco é um parceiro muito importante na modernização tecnológica de Portugal - e desejamos que continue a ser. Esperamos que forneça não apenas serviços para Portugal, mas serviços a partir de Portugal para o conjunto do mundo", declarou o líder do executivo.