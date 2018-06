Actualidade

O Exército do Mali anunciou hoje ter "neutralizado dez terroristas" no centro do país, que tem sido particulamente afetado pela violência de grupos jihadistas.

Em comunicado, o ministro da Defesa maliano, Tiéna Coulibaly, disse que, num confronto em Karakindé, os militares "neutralizaram dez terroristas, recuperaram armamento, engenhos explosivos e outros materiais de guerra".

Nos últimos meses, os anúncios de "neutralização de terroristas" po parte do Exército do Mali têm sido questionados por organização de defesa dos direitos humanos e por habitantes que denunciaram execuções fora do âmbito judicial.