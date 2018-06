Actualidade

A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Sintra encontra-se em discussão pública, entre 20 de junho e 18 de agosto, segundo um aviso publicado hoje em Diário de República.

Em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, de 21 de maio de 2018, a proposta de revisão do PDM encontra-se "em discussão pública, por um período de 60 dias de calendário, contados a partir dos cinco dias úteis subsequentes à publicação" oficial do aviso, o que aconteceu hoje.

"A proposta da revisão do PDM de Sintra é acompanhada do respetivo relatório ambiental, do parecer final, da ata da comissão consultiva, dos demais pareceres e dos resultados da concertação, bem como da proposta de delimitação da REN [Reserva Ecológica Nacional] e da RAN [Reserva Agrícola Nacional]", esclarece a publicação.