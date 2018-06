Actualidade

Um programa com exposições, oficinas, atividades para crianças e concertos, assinala hoje, 13 de junho, em Lisboa, os 110 anos do nascimento da pintora Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992).

De acordo com a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva (FASVS), para festejar o aniversário da artista neste dia, que coincide com o dia de Santo António, vão ser realizadas várias atividades gratuitas, entre as 10:00 e as 20:00, no museu, no Jardim das Amoreiras e na Casa Atelier Vieira da Silva.

Do programa fazem parte oficinas de gravura e dança, visitas guiadas às exposições, animação com marionetas, apresentação das instalações de "A Caixa de Murmúrios", de Pedro Crisóstemo, e os concertos de Nôs Riz e do Mikroduo Miguel Vieira da Silva e Pedro Alcaçarenho Luís.