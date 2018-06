Actualidade

As forças do governo exilado do Iémen e coligação liderada pela Arábia Saudita atacaram hoje o porto de Hodeida, controlado pelos rebeldes Huthis e principal entrada de ajuda no país devastado pela guerra desde 2015.

Durante a madrugada, vídeos publicados nas redes sociais indicavam a chegada de vários veículos à cidade controlada pelos rebeldes, de acordo com a agência noticiosa norte-americana Associated Press. As imagens faziam acompanhar-se de sons de "tiros pesados", indicou a mesma fonte.

O governo exilado do Iémen "esgotou todos os meios pacíficos e políticos para remover a milícia Huthi do porto de Hodeida", no mar Vermelho, noticiaram os canais de notícias sauditas, citando fontes militares.