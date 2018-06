Mundial2018

O campeão europeu Portugal e a poderosa Espanha testam na sexta-feira, em Sochi, a robustez da sua ambição no Mundial2018, perfilando-se como os favoritos no Grupo B, que inclui igualmente o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.

Em Kratovo, local de estágio na Rússia, os lusos já reconheceram maior favoritismo ao campeão do Mundo de 2010 e da Europa de 2008 e 2012, contudo o rival ibérico não partilha desse 'chutar' de responsabilidade para o seu campo, até por reconhece imenso valor ao vizinho, muito além do inevitável Cristiano Ronaldo.

Os selecionadores Fernando Santos e Julen Lopetegui, ex-FC Porto e que terça-feira foi anunciado como novo treinador do Real Madrid, por três épocas, sabem que conquistar pontos é essencial para as suas pretensões, até para não pairar no ar o frustrante último desempenho mundial, em 2014, em que ambos se ficaram pela fase de grupos, no Brasil.