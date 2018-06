Actualidade

O PSD vai interpelar na quinta-feira no parlamento o Governo sobre o setor da justiça e espera recolher nesse debate contributos do executivo e dos restantes partidos para "uma reforma séria e estruturada" do setor.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da bancada social-democrata Carlos Peixoto explicou que o debate parlamentar surge na sequência da ronda que o presidente do PSD, Rui Rio, tem vindo a fazer pelos agentes do setor desde 21 de maio e no qual quis "perceber os problemas que afetam o setor" e "recolher contributos para a resolução dos problemas".

"O que nós queremos fazer, depois deste périplo do líder do PSD, é interpelar o Governo sobre todas as questões que fomos levantando, sobre as respostas que fomos obtendo, para auscultar a sua posição e a posição dos demais dos partidos sobre várias entropias que foram encontradas", sublinhou.