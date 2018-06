Actualidade

Arão Noé Amaral, que já foi deputado dos dois maiores partidos timorenses, a Fretilin e o CNRT, foi hoje eleito 5.º presidente do Parlamento Nacional, com 36 votos a favor, numa reunião que marcou o arranque da 5.ª legislatura.

Chefe da bancada do CNRT desde 2012, Arão Noé Amaral, cuja eleição secreta teve 29 votos contra, sucede a Aniceto Guterres Lopes que teve a presidência mais curta do parlamento, de menos de um ano.

Terceiro presidente do parlamento a sair das fileiras do CNRT (depois de Vicente Guterres e Adério Hugo da Costa), Noé Amaral, 63 anos, e que só completou a 4.ª classe, é natural de Fatuberliu, no município de Manufahi.