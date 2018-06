Actualidade

O PS/Beja defendeu hoje que o aeroporto local "é um importante ativo que deve ser valorizado e promovido" e "complementar" ao de Lisboa, que já atingiu "o limite da sua capacidade útil" e tem "constrangimentos".

"Com os constrangimentos verificados" no aeroporto de Lisboa, "atingindo o limite da sua capacidade útil", o aeroporto de Beja "surge como uma infraestrutura aeroportuária complementar, importante para a ampliação das capacidades logísticas colocadas ao serviço da dinamização da economia e da valorização do potencial do setor do turismo", refere a Federação do Baixo Alentejo do PS.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a federação socialista defende que o aeroporto de Beja, o 4.º de Portugal Continental, "é um importante ativo que deve ser valorizado e promovido", sublinhando "a relevância da realização" da operação de voos "charter" que decorre este mês entre Beja e Tenerife, em Espanha.