Sporting

O presidente da Mesa de Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, disse hoje que a Comissão de Gestão do clube será conhecida nas próximas horas, depois de o Conselho Diretivo ter sido suspenso preventivamente.

Jaime Marta Soares disse que tudo será "feito de acordo e com respeito pelos estatutos" e adiantou que durante a Comissão de Gestão do clube será conhecida nas "próximas horas".

A Comissão de Fiscalização designada pela Mesa de Assembleia Geral do Sporting anunciou hoje ter suspendido preventivamente o Conselho Diretivo do Sporting, uma decisão com efeitos imediatos.