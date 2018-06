Sporting

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse hoje, em declarações à SIC Notícias, que a Comissão de Fiscalização designada pela Mesa de Assembleia Geral é ilegítima, pelo que não acata a suspensão preventiva e irá continuar a trabalhar normalmente.

"É uma tentativa de tomar o poder à força", disse Bruno de Carvalho, sublinhando que não o surpreendeu e que já estava a contar com esta tomada de posição.

Em causa está o anúncio da suspensão preventiva do Conselho Diretivo do Sporting, com efeitos imediatos, pela Comissão de Fiscalização designada pela Mesa de Assembleia Geral leonina, que Bruno de Carvalho não reconhece.