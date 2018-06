Actualidade

O português José Gomes vai treinar o Rio Ave na próxima temporada, substituindo Miguel Cardoso, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Num vídeo publicado na página do clube na rede social Facebook, o clube de Vila do Conde anunciou a chegada do técnico, não revelando a duração do contrato.

José Gomes, de 47 anos, regressa a Portugal nove temporadas depois de ter estado no FC Porto como adjunto de Jesualdo Ferreira.