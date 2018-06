Actualidade

O escritor irlandês Mike McCormack é o vencedor da edição de 2018 do Prémio Literário de Dublin, com o romance "Solar bones", publicado pela editora independente Tramp Press, anunciou hoje o município da capital irlandesa.

Mike McCormack sucede ao escritor angolano José Eduardo Agualusa, vencedor da edição do ano passado do prémio, com a tradução inglesa de "Teoria Geral do Esquecimento" ("A General Theory of Oblivionno").

O júri considerou a obra de McCormack "formalmente ambiciosa, estilisticamente audaz, linguisticamente espirituosa", fazendo de "Solar Bones" "um romance de extraordinário alcance".