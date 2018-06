Actualidade

Os Estados Unidos esperam que "o essencial do desarmamento nuclear" da Coreia do Norte ocorra até ao final do mandato de Donald Trump, "dentro de dois anos e meio", declarou hoje o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo.

"Estamos esperançosos de conseguir isso nos próximos dois anos e meio", "durante o primeiro mandato do presidente", que termina em 2020, afirmou Pompeo em declarações aos jornalistas em Seul.

O secretário de Estado norte-americano disse ainda que o compromisso assumido na cimeira de Singapura, que reuniu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para "uma desnuclearização completa da península coreana" será "verificável e irreversível", como exigiam os Estados Unidos.