Actualidade

"Lulu", uma peça de teatro criada a partir de duas peças do dramaturgo alemão Frank Wedekind, explora a história trágica de uma mulher livre ao longo da vida, e estreia-se hoje, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

Inserida na programação do Festival Internacional de Teatro Ibérico (FITEI), que decorre até dia 22 de junho, no Porto, a peça estreia-se hoje, pelas 21:00, e coloca em cena a "monstruosa" obra de Wedekind, como foi descrita, com a história de "ascensão e queda" de Lulu, uma mulher cuja liberdade confronta o patriarcado, a sociedade vigente e o capitalismo.

Wedekind, conhecido também por "O Despertar da Primavera", escreveu duas peças centradas na personagem de Lulu - "Espírito da Terra" (1903) e "A Caixa de Pandora" (1904) -, e a encenação de Nuno M Cardoso coloca em cena cinco dos sete atos deste ciclo, a partir da tradução de Aires Graça.