Actualidade

As grandes plataformas de gelo do mundo podem estar a ser afetadas pelo aumento das temperaturas do ar mas também pelo da água do mar, alertam investigadores, que consideram os dados "preocupantes".

A investigação, de equipas das universidades do Texas, nos Estados Unidos, e de Waterloo, no Canadá, é publicada hoje na revista Science Advances.

Nela explica-se que as águas quentes dos oceanos se infiltram em canais sob as calotes polares e aumentam as possibilidades de grandes pedaços de gelo se desprenderem, como aconteceu em 2016, quando um grande bloco de gelo com mais de seis mil quilómetros quadrados se desprendeu.