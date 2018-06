Actualidade

Um estudo que é publicado na quinta-feira na Nature conclui que as escolhas feitas nos próximos anos para a Antártida determinarão o futuro da região, cujas alterações climáticas terão impactos ambientais irreversíveis em todo o planeta.

"Mudanças na região Antártica vão ter consequências no resto do planeta e na Humanidade" e "as escolhas feitas na próxima década vão certamente afetar a Antártida e o mundo a longo prazo", revela um estudo que vai ser publicado na quinta-feira na revista Nature, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Os autores da investigação são todos "vencedores do prestigiado prémio Tinker-Muse para a Ciência e Política na Antártida" e "especialistas em diversas disciplinas científicas, incluindo biologia, oceanografia, glaciologia, geofísica, ciências climáticas e política", refere a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.