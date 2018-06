Actualidade

A Volkswagen vai pagar mil milhões de euros de multa às autoridades na Alemanha, devido ao caso da fraude com as emissões de gases nos carros a diesel, anunciou hoje o grupo automóvel.

Através de uma declaração, a Volkswagen informou que vai aceitar a multa decidida pelas entidades judicias alemã, na cidade de Braunschweig, no centro norte da Alemanha, perto da localidade de Wolfsburg, onde o grupo tem a sua sede.

As entidades judiciais concluíram que a Volkswagen falhou no controlo adequado da atividade do seu departamento de desenvolvimento de veículos, o que resultou na produção de 10,7 milhões de carros a diesel com um 'software' de controlo de emissões ilegal, entre 2007 e 2015, depois vendidos em todo o mundo.