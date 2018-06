Actualidade

A sub-região Monção e Melgaço vai receber dias 21 e 22 de julho o primeiro encontro europeu de vinhos brancos, que contará com a presença de 36 produtores, oito dos quais estrangeiros, revelou hoje a organização.

"É um evento inédito em Portugal e na Europa e vai decorrer na sub-região Monção e Melgaço. O que pretendemos dizer é que esta é uma grande região europeia de produção de vinhos brancos que ombreia com outras regiões europeias", afirmou o presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Manuel Pinheiro.

O responsável, que falava aos jornalistas no museu do Alvarinho, em Monção, para apresentação do evento, adiantou que a primeira edição da iniciativa "Monção & Melgaço - The White Experience" é orientada para um público mais exigente e conhecedor de vinhos".