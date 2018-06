Actualidade

Os municípios de Cantanhede e Mira, no distrito de Coimbra, exigiram hoje a "intervenção imediata" do Governo para resolver o problema de descarga de águas residuais na chamada Vala da Vela e terrenos adjacentes.

Em comunicado conjunto enviado à agência Lusa, Helena Teodósio, presidente da autarquia de Cantanhede, e Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira, argumentam que a construção de uma nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) "demorará pelo menos três anos" e defendem a necessidade de se "avançar rapidamente com medidas que resolvam no imediato os atuais impactos ambientais" naquele recurso hídrico que atravessa os dois concelhos.

Os dois autarcas reuniram na terça-feira, em Lisboa, com o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, a quem pediram a intervenção do Governo. Reconhecem que o governante "mostrou conhecer a situação em pormenor" e que se mostrou "disponível para diligenciar no sentido de agilizar processos tendentes a diminuir significativamente o volume dos caudais".