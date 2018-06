Actualidade

O hospital de Santo André (HSA), em Leiria, vai ter um ginásio para os trabalhadores, no âmbito do Orçamento Partilhado, organizado pelo Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Imagem do Centro Hospitalar de Leiria, foi hoje anunciado.

Dos 12 projetos finais que foram sujeitos à votação dos trabalhadores do hospital, o ginásio reuniu 119 votos, vencendo o Orçamento Partilhado, disse hoje à agência Lusa fonte do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Imagem do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

"Trata-se do primeiro projeto deste género em hospitais, que quis dar voz" aos trabalhadores, valorizando as suas "ideias e contributos para a instituição".