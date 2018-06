Actualidade

O presidente da Câmara de Vinhais, no distrito de Bragança, alertou hoje que já há pessoas a aproveitarem-se do combate à praga da vespa das galhas do castanheiro e a tentarem burlar produtores com falsos tratamentos.

O autarca Luís Fernandes afirmou à Lusa que chegou ao conhecimento do município e das organizações envolvidas nesta problemática que "nalgumas aldeias, sobretudo na zona de Lomba, que são as mais afetadas, apareceram lá uns indivíduos a vender uns frasquinhos que deviam ser mosquitos ou qualquer outra coisa, mas que não era realmente o inseticida para combater a doença".

A região de Trás-os-Montes é a maior produtora de castanha de Portugal e o concelho de Vinhais é uma das zonas onde estão a ser feitas este ano, pela primeira vez, largadas de parasitóides (insetos) para combaterem a praga que está a invadir os soutos e a ameaçar um dos produtos agrícolas mais rentáveis.