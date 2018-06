Actualidade

O novo ministro da Cultura e do Desporto espanhol é José Guirao, que sucede no cargo a Màxim Huerta que hoje apresentou a sua demissão, confirmaram à agência EFE fontes do Governo espanhol.

Guirao foi diretor-geral de Belas Artes e Arquivos do Ministério da Cultura de 1993 a 1994 e diretor do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia entre 1994 e 2001.

O gestor cultural e especialista em arte irá tomar posse no Palácio da Zarzuela na quinta-feira às 11:00 horas locais (10:00 horas em Lisboa), segundo as mesmas fontes do Governo espanhol.