Pedrógão Grande

Os familiares das vítimas devem antecipar e preparar o dia 17 de junho, domingo, para recordar os entes queridos, defende uma especialista do INEM, considerando que a comunidade tem de estar também atenta a possíveis sinais de luto complicado.

"Há momentos especiais que são particularmente vividos e lembrados por parte das pessoas que enfrentam o processo de luto, como as datas de nascimento, o natal" ou a data em que o familiar faleceu, notou a coordenadora do Centro de Apoio Psicológico e de Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM, Sónia Cunha.

Para esses momentos, a psicóloga aconselha que sejam "preparados, antecipados, para as pessoas se permitirem a não estarem bem nesses dias".