Pedrógão Grande

A aldeia de Nodeirinho, em Pedrógão Grande, e a região italiana de Vale de Susa, também fustigada pelos fogos em 2017, recebem no domingo uma leitura simultânea do conto "O Homem que plantava árvores", de Jean Giono.

O evento, promovido em Portugal pela associação Apuro e em Itália pela Assemblea Teatro, evoca a tragédia dos incêndios de 2017, no dia em que se assinala um ano do grande fogo de Pedrógão Grande, numa iniciativa que tem como título "Palavras contra as chamas".

No domingo, atores e habitantes da aldeia vão fazer uma leitura conjunta do conto de Jean Giono, às 15:30, sendo que o mesmo se sucede em vários locais do Vale de Susa, região no norte de Itália, fortemente afetada pelo incêndios em outubro de 2017, disse à agência Lusa o diretor artístico da associação, Rui Spranger.