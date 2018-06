Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, intervém na sexta-feira na escola de verão do YEPP, a organização jovem do Partido Popular Europeu (PPE), evento organizado pela Juventude Social-Democrata.

A iniciativa, subordinada ao tema "O Futuro da Economia: Tecnologia e Sociedade", decorre entre hoje e sábado em Cascais (Lisboa), e conta com a presença de várias personalidades do PSD, como Paulo Rangel, Pedro Duarte e Miguel Pinto Luz, e do CDS-PP, como Pedro Mota Soares e Adolfo Mesquita Nunes.

A intervenção do chefe de Estado está marcada para sexta-feira às 12:00 mas, de acordo com fonte de Belém, é fechada à comunicação social.