Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que vai reduzir o programa de compra de ativos para 15 mil milhões de euros mensais entre outubro e dezembro, terminando as aquisições de dívida no fim do ano.

Na reunião de hoje, o BCE deixou as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0%.

O programa de compra de ativos do BCE mantém-se até ao final de setembro com um volume de aquisições mensais de 30 mil milhões de euros, como estava previsto, indica o comunicado divulgado no após a reunião de política monetária que decorreu em Riga, Letónia.