Actualidade

A terceira edição de Tondela Brancos Dão realiza-se em Tondela, no distrito de Viseu, no dia 07 de julho, e promete dar a provar vinhos de 35 produtores das regiões demarcadas do Dão e dos Vinhos Verdes a cerca de três mil pessoas.

No Parque Urbano de Tondela, o evento decorre durante um dia inteiro e propõe cruzar vinhos brancos e verdes com a gastronomia local, nomeadamente o peixe. O programa inclui provas comentadas e sessões de 'showcooking'.

"Este ano, chegámos ao entendimento de que estava na altura de dar maior escala ao evento e torná-lo quase nacional", explica à agência Lusa o vereador da Câmara de Tondela para o Desenvolvimento Económico, Pedro Adão.