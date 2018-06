Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje o fim da atribuição de vistos 'gold' para estrangeiros que invistam em Portugal, por considerar que apenas promove a especulação imobiliária e crime o económico.

O projeto de lei que o BE vai dar entrada no parlamento visa acabar com um regime de atribuição de vistos que, segundo este partido, desde a sua criação, só criou emprego em nove ocasiões, num universo de mais de 5.000 casos.

"Os vistos 'gold' foi dito que era uma forma de atrair investimento para Portugal, isso está provado que não é verdade. Dos mais de 5.000 vistos 'gold' que foram pedidos, só nove serviram para criar emprego, a generalidade dos vistos 'gold' são transferências de capital ou compra de imobiliário", afirmou Catarina Martins, em Faro, à margem da sua participação numa concentração de trabalhadores rodoviários do Algarve em greve por melhores salários.