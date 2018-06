Pedrógão Grande

Várias homenagens, apresentação de projetos e atividades culturais marcam, no fim de semana, o aniversário do incêndio que eclodiu, há um ano, em Pedrógão Grande, em iniciativas que contam com a presença do Presidente da República.

No sábado, às 17:30, em Castanheira de Pera, Marcelo Rebelo de Sousa estará na apresentação do projeto "Pinhal de Futuro", que faz o acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes dos 06 aos 18 anos, afetados pelos incêndios de 2017 na região.

Na ocasião, serão apresentados os primeiros resultados do rastreio e acompanhamento psicológico realizado no âmbito do projeto, que envolve 2.557 alunos dos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Sertã, Pampilhosa da Serra e Góis.