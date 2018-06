Actualidade

O pianista português Artur Pizarro vai atuar no sábado, em Sines, no 9.º concerto do Festival Terras sem Sombra deste ano, que irá comemorar os 150 anos do nascimento do pianista José Vianna da Motta.

Segundo a organização do Terras sem Sombra, o concerto "Ecos do Paraíso: Uma Genealogia do Pianismo nos Séculos XIX e XX" vai decorrer a partir das 21:30, no Centro de Artes de Sines, no distrito de Setúbal, no Alentejo.

No concerto, Artur Pizarro, "um dos maiores pianistas portugueses", vai interpretar "um repertório de extraordinária beleza", composto por obras dos compositores alemães Johann Sebastian Bach e Robert Schumann e do compositor húngaro Franz Liszt.