Sporting

O avançado Rúben Ribeiro apresentou hoje o pedido de rescisão de contrato com o Sporting, alegando justa causa, tornando-se no sétimo futebolista do clube 'leonino' a fazê-lo, confirmou o presidente do clube.

Na sua página no Facebook, Bruno de Carvalho confirmou o pedido de rescisão, acrescentando que "as cartas até agora recebidas utilizaram todas a mesma minuta".

Rúben Ribeiro, de 30 anos, chegou ao Sporting em janeiro último, proveniente do Rio Ave, tendo então assinado um vínculo com os 'leões' até junho de 2020. Antes de chegar ao emblema 'verde e branco', o extremo passou por clubes como Leixões, Penafiel, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Gil Vicente e Boavista.